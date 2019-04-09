Жители Севастополя подали в суд на губернатора Овсянникова за оскорбление и искажение исторических фактов

Жители Севастополя подали коллективный иск в суд, требуя привлечь к ответственности губернатора Дмитрия Овсянникова. Поводом для разбирательства послужили слова градоначальника: «Севастополь пять лет назад встал с колен».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ленинском районном суде прошло предварительное заседание по иску семи горожан к главе Севастополя. Истцы заявили, что фраза, прозвучавшая в интервью губернатора газете «Слава Севастополя» оскорбляет не только их, но и всех горожан в целом: севастопольцы никогда ни перед кем на коленях не стояли, и, заявляя так, градоначальник искажает исторические факты. Истцы считают, что намеренно.

«Я ни одного человека не знаю, кто бы стоял на коленях. Каждый в силу своих способностей, возможностей сопротивлялся украинскому режиму, как мог, везде. И вот так огульно, на весь мир, я считаю, нас охаял губернатор, и за это он должен ответить, – заявил «Севинформбюро» один из истцов, блогер Алексей Процко. – И тут даже дело не в деньгах. Деньги, это сопутствующее приложение, чтобы не повадно было».

Моральный ущерб истцы оценили в 7 млн рублей – по 1 млн на каждого. Кроме того, истцы требуют, чтобы Овсянников опубликовал опровержение своих слов.

На предварительные слушания губернатор не явился, но истцы настаивают на его личном присутствии в суде: «Никакой представитель не сможет пояснить, что хотел сказать Овсянников, – заявляют горожане. – Пусть он лично ответит за свои слова».

Следующее заседание состоится 19 апреля.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 08.04.19

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