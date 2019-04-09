В Крыму растет число заболевших корью

В Крыму продолжают фиксировать случаи заболевания корью.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК, на сегодняшний день корь лабораторно подтверждена у 114 жителей полуострова: 106 крымчан и 8 севастопольцев.

За неделю список заболевших пополнился на 7 человек.

«Эпидемическое значение для распространения кори в регионах имели завозные случаи из Украины, а также наличие не привитых против кори в очагах инфекции», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что до введения массовой вакцинопрофилактики корь, передающаяся воздушно-капельным путем, относилась к высокозаразным и опасным инфекциям. Правда более 90 % людей переносили ее в детстве. Заболевание характеризовалось в основном среднетяжелым и тяжелым течением, а летальность иногда достигала 40 %. Заболевание взрослого населения носило спорадический характер.

С началом массовой иммунизации детей первых лет жизни в середине XX века заболеваемость и летальность от кори резко снизились. Однако теперь в структуре заболеваемости около половины приходится на взрослых. У них болезнь протекает тяжелее, чем у детей, выше вероятность осложнений.

1 апреля в Крыму началась дополнительная вакцинация от кори. За неделю привито более 2 тысяч 800 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.19

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