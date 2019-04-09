Крым – не Арктика: президент России объяснил президенту Финляндии нюансы политической географии

Президент России Владимир Путин призвал своих коллег – глав государств соблюдать международное право, а не вмешиваться в дела других стран.

Сегодня в рамках международного форума «Арктика – территория диалога» президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что ограничительные меры в отношении России сохранятся до тех пор, пока Москва не изменит позицию по темам, из-за которых они появились: «Санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто», – заявил он.

Владимир Путин ответил, что будущее России не зависит от санкций: «Будущее России зависит только от нас, от того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичней, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, – подчеркнул российский лидер. – Крым, насколько я понимаю, не относится к арктической зоне. Но, тем не менее, я вот что хотел бы по этому поводу сказать: мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, ...чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню».

Владимир Путин добавил, что Евросоюза потерял от антироссийских санкций в 2 раза больше, чем Россия.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 09.04.19

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