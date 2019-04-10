В Крыму начался мониторинг качества питания в учебных заведениях

В Крыму начался мониторинг качества питания в детских садах и школах.

«Мы договорились с управлением образования Симферопольского района, чтобы они с поварами и соответствующими службами подумали, как усовершенствовать меню в школах», – сообщила уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева. Омбудсмен подчеркнула: необходимо сделать так, чтобы «и государственные деньги не пропадали, и дети получали то, что они должны получить».

К анализу будут привлекать и родителей.

По словам Клюевой, в течение 2018 года к ней не поступило ни одной жалобы на качество и организацию питания детей в учебных заведениях. Но проблемы в этой сфере, безусловно, есть.

Так в декабре минувшего года образовательные учреждения Симферопольского района расторгли контракт с поставщиками некачественных продуктов – в первую очередь, из-за выявленных фальсификатов молочной продукции.

А в конце марта в нескольких школах и детских садах Алушты прокуратура обнаружила, что детей кормят мясом неизвестного происхождения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.19

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