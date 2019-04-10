В Крыму запретили разводить костры и жарить шашлыки

Крымское управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности в регионе до конца недели.

По информации ведомства, «10-12 апреля в центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность».

С целью предотвращения огненных ЧП крымчанам запретили разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра. Кроме того, введен запрет на использование пиротехники.

Также запрещено оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Крыму в ближайшие дни ожидается от 15 до 20 градусов тепла. Дожди маловероятны.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 10.04.19

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