В Крыму иномарка зависла над обрывом

В Крыму легковой автомобиль едва не свалился с обрыва.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС по РК, инцидент произошел на трассе Феодосия – Судак, на повороте к селу Краснокаменка, Ford Focus слетел с дороги и завис над обрывом.

Водитель смог самостоятельно выбраться из салона, но вызывать спасателей все равно пришлось.

Сотрудники МЧС зафиксировали автомобиль на краю обрыва и при помощи специнструмента вернули его на дорогу.

Симферополь, Лиана Макоба

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