В Крыму нашли новый источник воды – можно получать до 300 млн кубов в год

В Крыму разработали проект опреснения морской воды, позволяющий получать до 300 млн кубов воды в год.

Напомним, Северо-Крымский канал, построенный в 1961-1971 годы, пропускал 1,2 млрд кубов днепровской воды в год, обеспечивая 85% потребности полуострова в воде. После возвращения Крыма в состав России, украинские власти решили «наказать» крымчан, лишив их стабильного водообеспечения, перекрыв поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Основной удар «водной блокады» пришелся по сельскому хозяйству. Отчасти проблему удалось решить за счет переброски на северные склоны гор части стока рек и активизации бурения и эксплуатации подземных вод. Однако, как показал анализ, этих ресурсов не хватает для промышленности и орошения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СевГУ, ученые кафедры «Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети» Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета предложили создать сеть морских опреснительных станций на базе инновационных ветроэнергетических установок. Оборудование предполагается разместить на платформах, установленных на шельфе недалеко от берега. Рассолы, образующие в ходе опреснения, собираются сбрасывать на глубине более 100 метров.

По мнению ученых, за счет подобной схемы можно восполнять около 20% воды, ранее поступавшей через Северо-Крымский канал.

Ученые могут изготовить опытный образец в течение двух лет при условии соответствующего финансирования.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 10.04.19

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