Правительство Крыма не хочет разбираться с непорядочными перевозчиками

В Крыму предложили монетизировать льготы на транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива исходит от пенсионеров, жалующихся на поведение перевозчиков: «Если водитель видит на остановке только пенсионеров, он не останавливается», – заявляет крымчанин.

Доходит даже до того, что с пожилых людей, несмотря на право льготного проезда, вынуждают заплатить за проезд, а тех, кто отказывается, – высаживают.

«Нужно отменить проезд по удостоверениям и просто доплачивать пенсионерам определенную сумму, – предлагают крымчане. – Так нам будет спокойнее, а тем, кто не ездит, – прибавка к пенсии».

Однако в правительстве Крыма отнеслись к инициативе без восторга: «По льготным категориям поступают жалобы со всех регионов, – признал глава РК Сергей Аксенов. – Когда монетизацию льгот проводили на материке, было достаточно много споров. Не готов сказать, какой вариант лучше. Если бы перевозчики порядочно действовали, таких проблем не было бы».

Этим дело пока и закончилось.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.04.19

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