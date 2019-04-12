В Крыму растет протестная активность

В Крыму нарастает протестная активность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге, составленном Институтом региональной экспертизы по итогам марта 2019 года, РК находится в наиболее стабильной – «зеленой» зоне, но по сравнению с февралем поднялся вверх, что говорит о росте напряженности.

В отличие от Севастополя, который находится в рейтинге выше Крыма и входит в группу нестабильных регионов за счет противостояния местных элит, в РК протестные настроения отражают, в первую очередь, недовольство населения республиканским правительством и проецируются на власть вообще.

И если в Севастополе в минувшем месяце произошло лишь одно заметное с точки зрения протестной активности событие (митинг против «Единой России»), то в Крыму коррупционные скандалы и застарелые нерешенные проблемы вылились в целую серию протестных акций: пикет против «беспредела власти», митинги в защиту социально-экономических прав трудящихся, пикеты против российских властей и так далее.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.04.19

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