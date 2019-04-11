Зато погуляете: в Севастополе продолжается суровая оптимизация системы здравоохранения

В Севастополе продолжается реорганизация системы здравоохранения: три городских больницы решили слить в одну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос оптимизации медицинских учреждений обсуждался 10 апреля на расширенном заседании Общественного совета при Нахимовском муниципалитете. Речь идет о слиянии больниц №2 и №3 имени Даши Севастопольской с городской больницей №1. Процесс запущен в рамках концепции развития государственного здравоохранения Севастополя на 2019-2024 годы. Этот документ подвергся жесткой критике и специалистов, и горожан, но все равно воплощается в жизнь.

Чиновники заявляют, что это чисто организационный процесс: для персонала и пациентов ничего не изменится. Поскольку ни тем, ни другим конкретно ничего не объяснили, по городу поползли слухи.

Медики уверяют, что под сокращение попадут до 90 человек. По некоторым данным, увольнять будут, в основном административных и обслуживающих работников. Но, например, в больнице №3 говорят, что штат местной лаборатории могут сократить в 3 раза; ходят разговоры о закрытии физиотерапевтического отделения – не окупает. Закроют и пищеблок: еду для больных будут привозить.

Опровергать эти слухи чиновники пока не торопятся: на заседание Общественного совета, несмотря на официальные приглашения, не явились ни представители правительства Севастополя, ни департамента здравоохранения. Кстати, несмотря на то, что Совет работает при Нахимовском муниципалитете, местные власти отказались предоставить для обсуждения проблемы зал, в котором обычно проходят подобные мероприятия. Поэтому обсуждать очередную реформу севастопольского здравоохранения пришлось под открытым небом.

Главные опасения, высказанные участниками встречи: слияние трех больниц в одну неминуемо приведет к росту очередей и осложнит жизнь пациентам тем, что добираться до врачей станет гораздо сложнее (за консультацией некоторых специалистов придется ездить через половину города – дорога в один конец занимает до 40 минут). А это важно, ведь основными посетителями больниц являются пенсионеры и дети.

Кстати, на очереди глобальная оптимизация сети детских медицинских учреждений Севастополя: все поликлиники и Детский центр медицинской реабилитации собираются объединить в одно заведение со всеми вытекающими последствиями.

Учитывая большой общественный резонанс, Совет будет натаивать на проведении по вопросу оптимизации больниц общественных слушаний.

Напомним, в Севастополе сохраняется острый дефицит врачей. Особенно не хватает узких специалистов. Решать проблему приходится «вахтовым методом». Например, в поликлинику Инкермана один раз в неделю приезжает офтальмолог из Бахчисарая. В департаменте здравоохранения утверждают, что оптимизация как раз и должна решить эту проблему: чтобы жители Инкермана могли без проблем обращаться в горобльницу №1, их медучреждение нужно объединить с тем, что работает в центре Севастополя. Тот факт, что подробная схема лишь существенно увеличит нагрузку на и так не многочисленных специалистов, а это неминуемо приведет к снижению качества медпомощи и росту очередей, чиновники как-то упускают.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

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