Не заблудитесь: в Крыму туман

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по РК, сегодня на полуострове возможны туманы с видимостью около 50 метров.
Крымчан и туристов просят соблюдать осторожность, особенно на дороге и на природе. Людям, страдающим патологиями сердечнососудистой системы, рекомендовано остаться дома.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 11.04.19
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