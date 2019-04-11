В Крыму началось резкое ухудшение погоды

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, резкое ухудшение погоды начнется уже сегодня: в Крыму ожидаются дожди – местами сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Такая погода сохранится и в пятницу, 12 апреля.

Крымчан и туристов просят соблюдать осторожность и не подходить близко к рекламным щитам, деревьям, ЛЭП.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.04.19

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