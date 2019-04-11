В Крыму резко выросло количество погибших на пожарах – правительство трясёт муниципалитеты

В Крыму число граждан, погибших на пожарах, выросло в первом квартале на 63%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пожаров увеличилось на 197%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», тревожную статистику приводит на своём сайте МЧС Крыма.

«За первый квартал 2019 года в Крыму зарегистрировано 669 пожаров, на которых погибло 33 человека, 16 получили различные травмы, на пожарах спасено 24 человека и было эвакуировано 171 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пожаров увеличилось на 197%, а число погибших на них выросло на 63%» – цитирует ведомство главу МЧС РК Сергея Шахова.

«Наибольшее число погибших на пожарах отмечено в Симферопольском, Белогорском, Джанкойском районах, городском округе Керчь и Ялта, где количество погибших в результате пожаров составило по 3 человека. По 2 человека погибло на пожарах в городских округах Алушта, Судак, а также в Ленинском, Советском, Сакском, Черноморском, Джанкойском и Нижнегорском районах» – сообщает глава МЧС.

По словам министра, основная, если не единственная, причина гибели людей – элементарное несоблюдение мер пожарной безопасности в быту.

«В том числе при курении – 23 погибших, что составляет 69% от общего числа погибших, нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросетей и приборов – 3 погибших, 9% от общего числа погибших, а также при эксплуатации печей – 2 погибших, что составляет 6% от общего числа» – привёл цифры Сергей Шахов.

Чрезвычайное количество гибнущих от огня крымчан обеспокоило правительство Крыма.

По поручению замреда крымского совмина Игоря Михайличенко в МЧС Крыма срочно разработали и направили администрациям муниципальных образований информационные письма с требованиями принять незамедлительные меры по организации проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели на них людей.

«Кроме того, в связи с большим количеством погибших на пожарах, Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов призвал жителей и гостей полуострова обратить внимание на соблюдении мер пожарной безопасности в быту.

Министр также отметил, что специалистами МЧС Республики Крым были разработаны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности в быту и были направлены в Администрации муниципальных образований, которые должны быть использованы в работе и публикациях на официальных сайтах в сети интернет, а также в печатных изданиях», – сообщает сайт ведомства.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.04.19

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