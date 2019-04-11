В Ялте не нашли места для новой школы, действующая разваливается на глазах

Ялтинский поселок Кореиз рискует лишиться единственной школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Кореизе (многочисленным туристам это место известно как Мисхор) постоянно живут около 6 тысяч человек. Единственную школу открыли в 1957 году, здание выглядит сейчас так, словно его за 60 лет ни разу не ремонтировали.

В 2000-х годах пришлось закрыть одно крыло: из-за оползня здание начало оседать и разрушаться. Рабочая часть здания тоже внушает опасения: стены и потолки покрываются трещинами, 1 сентября на втором этаже отвалилась часть потолка. По счастливой случайности никто не пострадал.

По словам родителей, инцидент им объяснили плановым ремонтом, но почему плановый ремонт проводится во время учебного года, пояснить не смогли.

Опасаясь за жизнь и здоровье детей, жители Кореиза переводят своих детей в учебные заведения соседних поселков и Ялту: из 1 тысячи учеников в кореизской школе осталось 500.

И вот новая напасть: рядом со школой – ниже по склону – началось строительство. Некий житель Санкт-Петербурга приобрел участок площадью 1,5 тысячи метров под частный дом. Место там хорошее: тихо, зелено, пара минут пешком по лестницам или на машине по дороге – и ты на Алупкинском шоссе, еще пара минут – и уже на пляже.

Единственная проблема – все тот же оползень, который от строительных работ может проснуться в любой момент. И тогда школе точно не устоять.

Возмущенные жители обратились в администрацию Ялты и узнали, что на площадке, где уже стоит строительный вагончик, лежат стройматериалы, установлены конструкции под фундамент и постоянно снуют рабочие, никакого строительства не ведется.

«Специалисты департамента муниципального контроля администрации Ялты провели обследование и прислали мне ответ, что данный участок свободен от застройки», – цитируют одну из местных жительниц «Примечания».

Чиновники пояснили: они хотели сказать, что в момент визита ревизоров работы не проводились. Сообщили, что у застройщика есть все необходимые документы. И заверили, что участок под новую школу выделят – скоро.

Надо отметить: разговоры, что в Кореизе нужно срочно строить новое здание для школы, ведутся лет 10. Украина не могла найти деньги для строительства. Новая власть уже 5 лет не может определиться с местом. Что неудивительно: земля в курортном поселке слишком дорогая, и все, что можно, заняли уже под жилую застройку и гостиницы.

В ноябре 2017 года школу осматривал глава Крыма Сергей Аксенов, но и он не заводил разговор о новом здании. Как пояснили в правительстве Крыма, школа хотя и находится в плохом состоянии, но аварийной не признана.

Поэтому глава Крыма распорядился расчистить школьную лестницу, которая постоянно завалена стройматериалами, и уехал.

Вот и сейчас, чиновники, заявляя, что будет выделен участок под новую школу, не уточняют, где он расположен. Лишь обещают, что вопрос будет решаться в текущем году.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 11.04.19

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