Два сотрудника МВД РФ бежали на Украину после избиения задержанного

Четверо полицейских из Ростова-на-Дону были заподозрены в крышевании «нарко-аптек» и вызваны на беседу. Двое из них, заподозренные в избиении задержанного, – бежали на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее, по её словам, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву поступила информация от активиста движения «Антидилер» Дмитрия Носова о покровительстве полицейскими сети аптек, незаконно торгующих наркосодержащими веществами.

«Также указывалось, что в 2018 году двумя сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков причинялись телесные повреждения задержанному. По данному факту подразделением регионального Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)", – цитирует Волкову ТАСС.

Два подозреваемых сотрудника, которые, не дожидаясь разбирательств, скрылись на территории Украины, уже уволены из органов.

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде данных сотрудников за пределы РФ подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», – доложила Волк.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.04.19

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