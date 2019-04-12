Украине придется заплатить Крыму за скифское золото

Если Крыму не вернут коллекцию скифского золота, Украине придется за нее заплатить.

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из почти двух тысяч артефактов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию, которая находится на рассмотрении: окончательное решение по делу может быть вынесено 11 июня.

Если вердикт будет не в пользу России, стоимость коллекции будет включена в сумму ущерба, причиненного Крыму Украиной. Об было заявлено сегодня в ходе первого заседания комиссии по определению ущерба, созданной при парламенте Крыма. Только страховая стоимость 2 тысяч 111 экспонатов, заблокированных в Голландии, составляет примерно 2 млн евро.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.04.19

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