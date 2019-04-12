Авиабилеты в Крым должны стать доступнее

Авиабилеты в Крым могут стать доступнее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым. Конкретные предложения должны быть представлены до 1 июня текущего года.

Ранее глава государства предлагал в целях снижения стоимости авиаперевозок в Симферополь расширить перечень регионов, которые подпадают под субсидирование, а также увеличить перечень льготных категорий граждан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.04.19

Украине придется заплатить Крыму за скифское золото. / Крыму и Севастополю понадобятся еще 200 млрд рублей. / «Мы будем это делать»: на Западе грозят «неожиданным» появлением подлодок НАТО в Чёрном море. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»