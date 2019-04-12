В Варшаве польский философ избил украинского актёра

В польской столице преподаватель философии набросился в автобусе на актёра из Украины Артема Мануйлова, играющего в местном театре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили СМИ Польши со ссылкой на очевидцев происшествия.

Сообщается, что украинец ехал на занятия и разговаривал по телефону с позвонившей из дома супругой. Украинская речь актёра не понравилась одному из пассажиров. Незнакомец подошёл к Мануйлову и начал бить его большой чёрной сумкой по лицу.

Актер попросил нападавшего прекратить хулигантство, однако тот заявил, что им необходимо выйти из автобуса и поговорить «по-мужски».

На улице незнакомец продолжил агрессивно себя вести, и, напоследок крепко оскорбив актёра, удалился.

Польские СМИ выяснили, что нападавший является преподавателем философии двух местных учебных заведений – Университета кардинала Стефана Вышинского и Варшавского университета.

Отмечается, что признаки неконтролируемой агрессии наблюдались у философа и ранее.

В данный момент преподаватель задержан полицией и направлен на принудительную психиатрическую экспертизу.

Между тем, польские и украинские пользователи соцсетей, бурно обсуждая инцидент, отмечают рост антиукраинских настроений в Польше и антипольских на Украине, и сходятся на том, что к этому привела агрессивная националистическая политика, проводимая властями обоих государств.

Крым. Другие новости 12.04.19

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