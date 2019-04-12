​Добронравов из «Сватов» взбесил Украину посещением Крыма

СМИ, политики и блогеры «Незалежной» набросились с беспощадной критикой на российского актёра украинских сериалов Фёдора Добронравова за приезд в Крым с гастролями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», недавно административным судом украинской столицы с актёра был снят запрет на въезд в страну, который вводился против него как раз за посещение полуострова.

Сообщается, что Федор Добронравов 8 апреля участвовал в спектакле «Ловушка для мужа» в керченском дворце культуры «Корабел».

Позже, 10 апреля, актёр сыграл в этом же спектакле в севастопольском «Музыкальном театре Крыма».

Украинские СМИ утверждают, что информация о приезде в Севастополь подтверждена местными театралами.

Других подтверждений от крымских источников о пребывании Добронравова на полуострове журналисты «Незалежной» не приводят.

Напомним, в ноябре 2017 года российский актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько в популярном украинском сериале «Сваты» был внесён в список лиц, угрожающих безопасности Украины.

До этого Служба безопасности Украины запретила актеру въезд на территорию Украины сроком на три года из-за посещения Крыма и «открытой поддержки аннексии полуострова». По этим же причинам Добронравова добавил в свою базу и скандальный сайт «Миротворец».

По сообщениям украинской прессы, снятия с актёра запрета на въезд в «Незалежную» активно добивался продюсер сериала и нынешний кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.04.19

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