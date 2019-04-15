Завод президента Украины станет базой для ремонта кораблей Черноморского флота РФ

Предприятие, принадлежавшее президенту Украины Петру Порошенко, станет базой для ремонта российских военных краблей.

Речь идет о севастопольском «Севморзаводе»: для его модернизации и технического перевооружения разработана специальная программа.

Завод располагается на двух площадках: основной-«Южной» и «Инкерман» общей площадью 53 гектара. Наличие двух сухих доков, специализированных цехов по ремонту корпуса, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов, создает условия для ремонта, докования, переоборудования и модернизации кораблей и судов различного класса и назначения, напоминает РИА «Новости».

По словам директора завода Владимира Баженова, сухие доки позволяют производить доковый ремонт кораблей и судов длиной до 165 и 145 метров соответственно, шириной до 22 метров, осадкой до 9 метров и дедвейтом до 18 тысяч тонн. Ремонт у достроечных набережных позволяет ставить корабли и суда длиной до 300 метров и дедвейтом до 150 тысяч тонн.

«Севастопольский морской завод» был основан в 1783 году как Лазаревское адмиралтейство. В 1990-е годы предприятие оказалось в собственности Петра Порошенко. В 2015 году после воссоединения Крыма с Россией завод национализировали, сейчас он является филиалом Центра судостроения «Звездочка».

За все время существования на «Севастопольском морском заводе» построили свыше 500 и отремонтировали более пяти тысяч кораблей и судов.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 12.04.19

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