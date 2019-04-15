На Украине один православный храм разгромили, другой сожгли

На Украине снова напали на храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

Инцидент произошел 14 апреля в селе Розваж Ровеньской области. Около сотни активистов Православной церкви Украины во время утренней службы избили прихожан храма Космы и Дамиана.

«Людей хватали за руки, волосы, порвали одежду, дети падали, они по детям шли», – цитируют одну из пострадавших в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

Нападавшие забрали часть церковной утвари.

Прихожане пытались вызвать полицию, но на их обращения силовики не отреагировали.

В тот же день в городе Люботин под Харьковом сгорела Николаевская церковь, тоже принадлежавшая Украинской православной церкви (УПЦ). Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Одна из версий – поджог.

Напомним, Православная церковь Украины официально учреждена 15 декабря 2018 года в ходе объединения бывших УПЦ КП и УАПЦ. Именует себя Святейшей церковью Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.04.19

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