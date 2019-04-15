В Севастополе уничтожают малый бизнес

В Севастополе сокращается число малых предприятий: в минувшем году их закрылось на 25% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

В течение года в городе закрылось более 3,5 тысяч малых предприятий. В 2017-м «лопнули» почти 2 тысяч 900 компаний.

По словам севастопольского уполномоченного по правам предпринимателей Тимофея Смирнова, в минувшем году изменилась методика определения начальной цены договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденная постановлением правительства.

В результате стоимость аренды возросла в 3 – 12 раз. Некоторым предпринимателям платежи за год повысил трижды, несмотря на предусмотренные договорами фиксированные ставки.

«В городе наметилась тенденция к сокращению количества субъектов предпринимательской деятельности, есть основание предположить, что вышеуказанное постановление внесло в это свой вклад», – цитирует омбудсмена «Новый Севастополь».

Из-за экономической политики городского правительства предприниматели вынуждены отказываться от нестационарных торговых объектов, летних террас кафе и даже просто от локального бизнеса. Так, за небольшую станцию техобслуживания в пригороде аренду начисляли в том же объеме, что и за супермаркет в центра Севастополя.

Серьезные проблемы возникли и у пассажирских перевозчиков: правительство не расплатилось с ними за проезд льготников.

Льготы предоставляются более чем на 100 маршрутах, а в бюджет заложили в 3 раза меньше. В результате выручка «топиков» упала в 3-4 раза, сообщают «Примечания. Две компании из 11 уже покинули рынок.

Сейчас в городе разрабатываются изменения в городской закон о земельных отношениях: правительство намерено расширить список оснований для изъятия у частных лиц участков земли, арендованных у государства. При этом отельный пункт оговаривает, что делать что-то с изъятой землей (перестраивать или возводить какие-либо новые объекты) совсем необязательно.

Напомним, пару лет назад губернатор Дмитрий Овсянников сетовал, что у города нет свободной земли под развитие. На деле оказалось, что под «развитием» зачастую подразумевается коммерческая жилая застройка.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 15.04.19

НАТО раскрыло планы по защите украинского флота. / На Украине один православный храм разгромили, другой сожгли. / На Крымском мосту со стороны Керчи начали укладку рельсов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»