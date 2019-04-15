Циклон оставил крымчан без света

Циклон принес в Крым не только дожди и сильный ветер, но и коммунальные неурядицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Об этом ГУП «Крымэнерго», 14 апреля из-за непогоды без электричества остались населенные пункты Джанкойского и Сакского районов. На устранение последствий аварий ушло несколько часов.

Сегодня утром аварийное отключение света произошло в Красноперекопском и Ленинском районах.

Напомним, сегодня в Крыму сохраняется штормовое предупреждение. 16 апреля ветреная погода сохранится

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.04.19

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