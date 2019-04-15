Севастопольский чиновник не смог отделаться условным сроком за взятку в полмиллиона рублей

Севастополь, Апрель 15 (Новый День, Служба информации РИА «Новый День») –Бывшему директору ГУПС «Севастопольский Автодор» изменили наказание с условного на реальный срок.

Напомним, чиновнику инкриминировали получение взятки в размере 500 тысяч рублей за заключение с юридическим лицом договоров поставки продукции и строительных материалов.

В январе текущего года Ленинский районный суд Севастополя признал экс-руководителя ГУПа виновным и приговорил к условному наказанию.

Прокуратура оспорила этот вердикт.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Севастополя, суд апелляционной инстанции с доводами обвинения согласился и назначил бывшему чиновнику наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

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