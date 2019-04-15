Матроса Черноморского флота отправили в колонию за смертельный хук

В Крыму осудили матроса Черноморского флота, убившего дебошира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре 2017 года матрос в свободное время отдыхал в ночном клубе «Алькатрас» в Симферополе. В какой-то момент он вышел на улицу покурить и увидел, что какой-то мужчина, кричавший на женщину, схватил ее за руку, а когда она попыталась вырваться, ударил по лицу.

Матрос заступился за незнакомку и ударил обидчиком кулаком в голову. Тот упал на асфальт и потерял сознание.

Его доставили в Симферопольскую клиническую больницу медицинской помощи № 6, но мужчина от госпитализации отказался. А через 11 дней скончался.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что от удара по голове у мужчины отломился кусок челюсти, а в результате падения на асфальт он получил трещину в черепе и повреждения головного мозга.

Матрос свою вину признал, пояснил, что хотел проучить дебошира, но не рассчитал силу удару. О последствиях он не думал.

Он добровольно возместил матери погибшего имущественный ущерб и моральный вред.

Крымский гарнизонный военный суд признал матроса виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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