В Крыму украли землю со свалки

В Крыму украли 120 тысяч кубометров земли.

Как сообщили РИА «Новый День» в Керченской межрайонной природоохранной прокуратуре, грунт был предназначен для изоляции мусора на полигоне ТБО «Ленино». Но его продали неизвестным лицам.

Ущерб может превысить 100 млн рублей.

Возбужден уголовное дело по части 1 статьи 284 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, в начале апреля вынесен приговор экс-руководителю МУП «Управление ЖКХ», занимающегося сбором и вывозом твердых бытовых отходов в Ленинском районе Крыма: его признали виновным в совершении 11 эпизодов присвоения или растраты, совершённых с использованием своего служебного положения и в крупном размере.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.04.19

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