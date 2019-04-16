В Крыму продолжается самозахват земли: очередной случай зафиксирован в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», квартиры на земле – это малоэтажные жилые дома на несколько хозяев. Такие здания разбиваются на раздельные секции с отдельными входами. Главное отличие от помещений с юридически закрепленным статусом жилого дома заключается в том, что собственник имеет право распоряжаться по своему усмотрению только квартирой. А помещения общего пользования, опорные конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, а также сооружения, здания, предназначенные для обеспечения потребностей всех владельцев квартир, а также нежилые помещения, расположенные в жилом доме, являются совместной собственностью.

При этом сам дом и придомовая территория остаются собственностью государства или муниципалитета. Поэтому все пристройки к квартире на земле и постройки на прилегающей территории всегда считаются самовольными.

Тем не менее, владельцы подобного жилья пытаются «откусить» кусок прилегающей земли и строят бани, сараи, гаражи, летние кухни и так далее.

Так, в Симферополе по улице Крылова собственники 12 квартир на земле огородили прилегающие территории и возвели на этих участках капитальные строения.

«Данные действия могут быть квалифицированы как правонарушение, предусмотренное статьёй 7.1 КоАП РФ – «самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок», – сообщила начальник управления муниципального контроля администрации города Наталья Турченко.

Мэрия направила запросы в профильные органы для подтверждения фактов самовольного захвата земли и привлечения виновных к административной ответственности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.04.19

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