Крымчанам снова обещают решить проблему водоснабжения северных территорий

В Крыму утвердили временные схемы обеспечения водой отдельных регионов полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», за 5 лет с момента перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в республике так и не смогли разработать систему надежного обеспечения водой северных территорий. Пока вопрос решается за счет подземных вод, но это ведет к повышенной минерализации источников.

Сейчас разработаны временные схемы подачи воды с Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов в Северо-Крымский канал. Это позволит давать 200 тысяч кубометров воды в сутки.

По словам главы РК Сергея Аксенова, схемы должны заработать летом. Кроме того, добавил премьер, есть вариант использования подземных источников глубиной 300 – 400 метров. Это более безопасно с экологической точки зрения, чем горизонты, выкачиваемые сегодня, заявил Аксенов.

При этом, признал глава Крыма, проблема орошения сельхозземель пока не решена.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.04.19

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