«Деваться некуда»: Зеленскому придётся посадить Порошенко и Турчинова

Кандидат Владимир Зеленский, в случае своей победы на выборах, должен будет уже на старте своего президенства полностью дистанцироваться от многочисленных государственных преступлений, совершённых Петром Порошенко и Александром Турчиновым в экономической, политической и военных сферах.

Сделать это можно лишь одним способом – инициировать против них уголовные дела.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спецпредставитель Луганской народной республики на четырёхсторонних переговорах в Минске Родион Мирошник.

По словам Мирошника, если Зеленский не сделает этого, то станет не только соучастником уже совершённых действующим президентом и главой СНБО деяний, но и неизбежно будет втянут в новые преступления их сообщниками, окопавшимися в команде шоумена.

«Говоря о том, что если Зеленский не поступит таким образом, то он должен будет брать это на себя, мы смотрим на Зеленского, и перспектив особенных я не вижу. Потому что завтра, когда он будет презентовать свою команду, там почему-то появятся свидетели грузинских реформ, специалисты по строительству прибалтийских республик, некие американские гастарбайтеры и некие украинские чиновники, и из этих людей начнёт формироваться некая новая политическая сила, которая по идее должна стать Кабмином, Верховной радой...», – объяснил Мирошник.

Кроме того, представитель ЛНР подчеркнул, что отвечать Зеленскому придётся и за военные преступления, совершённые Турчиновым и Порошенко против мирных граждан Донбасса.

«Сегодня Зеленскому сотоварищи нужно принимать решение, готов ли он посадить Порошенко, посадить Турчинова, посадить других соучастников кровавых преступлений, потому что, если он этого не сделает, со следующего дня идёт счётчик по нему, кровь уже ложится на него», – приводит слова Мирошника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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