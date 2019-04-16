В Крыму наградили рьяного украинизатора русских школ

В Ялте разразился скандал вокруг премии имени Чехова: имя одного из лауреатов сильно удивило крымчан с хорошей памятью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году премия, учрежденная горсоветом Ялты, досталась главе ялтинской еврейской общины Владлену Люстину и директору гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета Александру Глузману.

Это удивило многих крымчан: Глузман в бытность замминистра, а затем и министра образования и науки Крыма в украинский период рьяно проводил украинизацию крымских школ, вопреки желанию учеников и родителей. Череда связанных с этим скандалов стоила ему министерского кресла. После этого в плоть до весны 2014 года Глузман принимал участие в мероприятиях украинских националистов и с удовольствием ходил в вышиванке.

Фото с сайта russmir.info

Зато о высоких литературных и культурных заслугах Глузмана жители полуострова мло что слышали, пишет ForPost.

Впрочем, такая ситуация удивляет не всех.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 16.04.19

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