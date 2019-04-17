В Херсонесе ожил «крымский пленник» Нотр-Дам де Пари

В Крыму «ожил» Туманный колокол: вечером 16 апреля колокольный звон раздался на территории Херсонеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», колокол был отлит в 1778 году для адмиралтейской церкви Святого Николая Чудотворца – таким была увековечена победа русских войск над турками за Таганрогскую бухту в апреле 1769 года. Колокол отлили из трофейных турецких пушек.

После завоевания Крыма главную военно-морскую базу юга Российской империи перенесли из Таганрога в Севастополь. И в 1803 году, по указу императора Александра I, колокол отправили в севастопольский Никольский собор, а затем передали в Свято-Владимирский храм, построенный на мысе Херсонес.

Через полвека после окончания Крымской войны, французы, занявшие Херсонес, вывезли в качестве трофеев 13 колоколов, включая и таганрогский. И следующие 60 лет он провисел на звоннице Нотр-Дам де Пари.

В конце XIX Франция решила вернуть колокол, чтобы сблизиться с Россией. Бюрократическая и дипломатическая эпопея затянулась на 15 лет, но 6 января 1913 года колокол, наконец, оказался на звоннице Владимирского собора.

Через несколько лет грянула революция, и все колокола должны были отправить на переплавку. Но легендарный таганрогский удалось спасти: в 1925 году по ходатайству управления обеспечения безопасности судоходства на Черном и Азовском морях «колокол, бывший в плену в Париже, установлен на берегу моря для звона в непогоду». С тех пор он получил название Туманный, так как в непогоду извещал корабли о близости скалистого берега.

В этой роли колокол прослужил до начала 60-х годов прошлого века, а когда появились маяки-сирены, стал памятником-символом истории Российского флота. Чтобы туристы не звонили в колокол, с него сначала сняли язык, потом язык вернули, но заклеили, а лет 10 назад заблокировали замком.

С момента перевода колокола в статус памятника он звонил только 1 раз – в августе 2018 года в честь своего 240-летия. 16 апреля руководство музея-заповедника «Херсонес Таврический» решило, что пожар в соборе Парижской Богоматери – случай исключительный, и снова разблокировало туманный колокол. В набат ударили в знак поддержки французского народа.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

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