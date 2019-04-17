Пора на выход: новый президент Украины должен решить вопрос с кораблями, находящимися в Крыму

Новый президент Украины должен решить вопрос с кораблями, находящимися в Крыму. Об этом заявляют в Госдуме РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на момент воссоединения Крыма с Россией в Севастополе находились около 50 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины. Часть из них Киев забрал, но более 30 до сих пор находятся в Крыму: они стоят с андреевскими флагами принимающей стороны, показывающими, что корабли находятся в иностранном порту.

Сейчас корабли находятся в том же состоянии, в каком их оставили, но пребывание в морской ведет к коррозии метла и старению судна, поэтому необходимо периодически предпринимать профилактические работы. Понятно, что за свой счет Россия делать этого не будет.

Кроме того, силы Черноморского флота охраняют остатки флота украинского за счет бюджета России.

«Украинские корабли в Крыму засиделись в гостях, пора на выход», – цитирует РИА «Новости» депутатов Госдумы РФ.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

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