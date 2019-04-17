В Крыму сомнительный алкоголь перевозят в бутылках из-под детской воды и продают как элитный

В Крыму изъяли крупную партию контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в управления ФСБ России по РК, сотрудники ведомства совместно с республиканским МВД пресекли очередной канал незаконной поставки на полуостров этилового спирта в особо крупном размере и производства из него контрафактной продукции, опасной для здоровья и жизни людей.

В ходе спецоперации задержали несколько фур, в которых под видом детской питьевой воды «Агуша» перевозилась партия спиртосодержащей продукции общим весом свыше 15 тонн. Рыночная стоимость изъятого спирта составляет 1,5 миллиона рублей.

Расследование привело в Симферополь, где оперативники обнаружили подпольный цех, предназначенный для хранения и сортировки нелегальной алкогольной продукции. Бутлегерами оказались местные жители, которые продавали контрафактную продукцию в кафе и ресторанах полуострова под видом элитных алкогольных напитков.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.19

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