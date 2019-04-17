Правительство Крыма не спешит выполнять указы Путина

Правительство Крыма не спешит выполнять майские указы президента по зарплатам бюджетников: республика не входит в число тех, где по итогам 2018 года уровень зарплат в бюджетной сфере соответствует или превышает среднюю по региону.

Напомним, в феврале Росстат раскрыл ежегодную информацию об уровне зарплат «майских» категорий бюджетников, а в апреле опубликовал данные о среднем трудовом доходе, которые используются для сопоставления с зарплатами работников бюджетной сферы.

Первоначально оказалось, что полностью указы выполнены только в 4 регионах из 85, но потом в методику расчетов внесли некоторые изменения, и число территорий, исполняющих указы, выросло до 16. Но Крыма среди них нет.

Согласно данным Росстата, средняя заработная плата в РК за последние 4 года выросла почти на треть: с 18 тысяч 979 рублей в 2015 году до 24 тысяч 902 рублей в 2018-м. При этом данный показатель в Южном Федеральном округе составляет 27 тысяч 353 рубля, а в среднем по России – 37 тысяч 889 рублей.

Крымстат еще в феврале 2018 года заявлял, что уровень зарплат в образовательных учреждениях полуострова превысил 28 тысяч рублей. Самая большая цифра называлась в Красноперекопском районе – 38 тысяч, самая маленькая – 26,2 тысячи – Кировском.

Однако, согласно открытым источникам, учителя в Крыму получают 20-25 тысяч рублей, врачи – в среднем 20 тысяч, работники культуры 18 -19 тысяч, соцработники – от 16 тысяч.

В целом, по доходам населения Крым входит в последнюю тройку Южного Федерального округа (хуже обстоят дела только в Калмыкии и Волгоградской области), зато является лидером по росту цен.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.19

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