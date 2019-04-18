V Ялтинский международный экономический форум: ожидания и реальность

В Крыму начинается V Ялтинский международный экономический форум. Тема этого года «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность», стартует в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в форуме, согласно официальным данным, принимают участие более 3 тысяч бизнесменов, политиков и экспертов из сотни стран (в основном, из Южной Америки, Азии, Африки, с Ближнего Востока. Основные мероприятия будут проходить в санаторно-курортном комплексе «Мрия» и в Воронцовском дворце в Алупке. На проведение форума из бюджета РК выделено 100 млн рублей.

Предполагается обсудить стратегические направления и национальные проекты России, инновационные подходы и новые отрасли экономики.

Накануне глава Крыма заявил, что в ходе форума будут заключены контрактов и соглашения в сфере туризма, торговли, науки и культуры. Сопредседатель фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров заявляет об ожидаемом объеме инвестиций в размере более 162 млрд рублей.

«К примеру, планируется ряд договоренностей с иностранными инвесторами, в том числе из Бахрейна, как в традиционных для Крыма отраслях: сельском хозяйстве, туризме, виноделии, – так и в сфере развития энергетики, стройматериалов, водоочистительных сооружений», – цитируют Назарова «Известия».

Министр финансов РК менее оптимистична в ожиданиях и называет сумму около 20 млрд рублей: соглашения будут подписаны в области переработки сельхозпродукции и строительства хранилища для фруктов.

Корпорация развития Крыма заявила о подготовленных к подписанию в ходе форума соглашений на общую сумму свыше 7 млрд рублей в сферах строительства, курортов и туризма, а также переработки сельхозпродукции: строительства жилого комплекса в Ялте с объемом инвестиций в 3,2 млрд рублей; создание в Симферопольском районе первой очереди завода по выпуску кофе и цикория мощностью 4 тыс тонн в год (объем инвестиций – 500 млн руб); создание в Красногвардейском районе комплекса по лиофилизации (мягкой сушки веществ) с объемом инвестиций в 1,5 млрд руб; создание пяти заводов по производству кваса с сетью торговых точек (объем инвестиций 100 млн руб), строительства агропромышленного комбината по переработке плодоовощной продукции и производству консервов (объем инвестиций – более 1,1 млрд руб) и соглашение о взаимодействии в сфере реализации инвестпроекта «Водноспортивный оздоровительный комплекс «Золотой пляж» (объем инвестиций – 750 млн руб).

Любопытно, что сумма 162 млрд рублей, озвученная Назаровым, называлась и в прошлом году – по итогам IV Ялтинского международного форума, согласно официальным данным, было подписано более 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 млрд рублей. Ключевыми инвестиционными соглашениями стали: создание торгово-ярмарочного комплекса «Базар», строительство торгово-выставочного комплекса, создание и развитие современного высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза «Гурзуфский», строительство молочного козоводческого комплекса на 8 тысяч фуражных коз и организация переработки молока, строительство завода по производству стеклотары, строительство логистического комплекса, строительство отеля в аэропорту Симферополя.

Кстати, о подписании контракта на строительство гостиницы в аэропорту Симферополя сообщалось и по итогам ЯМЭФ 2017 года.

А в 2018 году в ходе форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Крым и правительством Южной Осетии, которое опять планируется подписать в текущем году.

Что же касается реальных инвестиций, то за 9 месяцев 2018 года, по данным Центробанка РФ, в экономику РК было вложено 14 млн долларов прямых иностранных инвестиций, а выведено – 8 млн долларов. В Севастополе ситуация еще хуже: поступления составили 1 млн долларов, вывод – 6 млн. В оффшорах зарегистрировано более 3 тысяч компаний, работающих на полуострове.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 17.04.19

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