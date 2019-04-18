В аэропорту Симферополя рассказали, когда начнут принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Симферополя готовится к внедрению системы по обслуживанию пассажиров с электронными посадочными талонами. Об этом сообщил директор по взаимодействию со СМИ симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

По его словам, услугу «Электронный посадочный» планируется запустить к началу летнего высокого туристического сезона. Лаптев добавил, что деньги для внедрения новой системы есть. По его оценке, на закупку и установку соответствующего оборудования потребуется «несколько миллионов рублей», передает RNS. Сейчас IT-специалисты аэрогавани рассчитывают точный объем финансирования.

Как сообщал «Новый День», приказ Министерства транспорта РФ, которые позволяют авиапассажирам не распечатывать посадочный талон, а пользоваться электронной его версией, вступил в силу 24 февраля 2019 года. Показав документ на экране мобильного устройства, пассажир имеет право пройти в стерильную зону аэропорта, минуя стойку регистрации или терминал для печати посадочных.

В то же время в аэропортах остается возможность самостоятельной печати или получения посадочного талона на бумажном носителе. Однако наличие бумажной версии документа перестает быть обязательным.

Однако далеко не все воздушные гавани готовы принимать пассажиров по новым правилам. Пассажиров с электронными посадочными пока принимают только столичные Домодедово и Шереметьево. Новая система готовится к запуску во Внуково. В других городах возможность посадки в самолет по электронному документу будет введена позднее.

Внедрение электронных посадочных талонов особенно актуально для Крыма, поскольку многие туристы не имеют возможности распечатать посадочные талоны до прибытия в аэропорт: большинство гостиниц такую услугу не оказывают, а для поиска специального центра для распечатки документов в последние сутки пребывания на полуострове у них нет ни времени, ни желания.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 18.04.19

Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов на Украину и импорт ряда украинских товаров. / Зеленский и Порошенко показали расходы на второй тур. / Росстат назвал регионы с самым здоровым и больным населением. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»