МИД впервые опубликует ряд документов об истории Крыма

МИД России презентует сборник документов «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архива Министерства иностранных дел России». Об этом на Ялтинском международном экономическом форуме сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», презентация назначена на 23 апреля.

«В издании представлены уникальные документы и материалы из архива МИД, охватывающие более чем двухсотлетний период от Константинопольского мирного договора с Турцией 1700 года до договора об образовании Советского Союза 1922 года. В сборнике освещаются события, связанные с вхождением Крыма в состав Российской Империи, рассказывается о политическом, экономическом и культурном развитии полуострова. Многие документы публикуются впервые», – рассказала Захарова.

Выставку можно будет посмотреть в режиме онлайн на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 18.04.19

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