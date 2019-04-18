Индекс кредитоспособности Крыма снизился

Крым вошел в число регионов со снизившимся индексом кредитоспособности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс кредитоспособности характеризует возможности региона обслуживать государственные долговые обязательств. Значение индекса может изменяться в диапазоне от 0 (минимально возможное / худшее значение) до 100 (максимально возможное / лучшее значение).

Для оценки долговой нагрузки анализируются отношение государственного долга к объему собственных доходов, отношение прямого долга к объему собственных доходов, отношение коммерческого долга к объему собственных доходов, отношение общего долга субъекта РФ к объему собственных доходов консолидированного бюджета, отношение общего долга субъекта РФ к объему ВРП.

По итогам 2018 года индекс кредитоспособности повысился у 64 регионов, еще 4 субъекта РФ сохранили показатель на прежнем уровне. Снизился индекс только у 15 территорий, в числе которых оказался и Крым.

По итогам 2018 года индекс кредитоспособности РК составил 51,4 из 100.

По мнению экспертов, в текущем году тенденция к снижению индекса сохранится.

«В текущем году вероятным является возобновление тенденции к увеличению объемов государственного долга регионов, что обусловлено необходимостью финансирования социальных обязательств, прописанных в «майских указах» и послании Президента РФ Федеральному собранию, – отмечают составители рейтинга. – В результате вероятно повышение уровня долговой нагрузки, что может привести к некоторому снижению индекса кредитоспособности особенно у регионов с низкой бюджетной обеспеченностью».

Госдолг Крыма на 1 января 2019 года составлял 3 млрд 643 млн 190 тыс рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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