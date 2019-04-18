Крымчанин маскировал коноплю в кустах томатов (ФОТО)

Полицейские выявили плантацию конопли в теплице жителя крымского поселка Ленино. Мужчина маскировал запрещенные растения, высадив их вперемешку с помидорами. Всего правоохранители обнаружили и изъяли 72 куста конопли, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, операцию на приусадебном участке 55-летнего жителя поселка проводили сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району. Они обнаружили и изъяли 72 куста растений. Экспертиза показала, что изъятые кусты – «конопля со следами культивации».

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивированное растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Сельчанину грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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