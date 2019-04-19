«Аксенов нас игнорирует»: жители Нижнегорского вышли на митинг

В Нижнегорском состоялась своеобразная акция протеста: жители поселка вышли на митинг и потребовали, чтобы местные власти считались с их мнением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», народное недовольство вызвало решение местного совета передать землю, на которой стоит рынок из собственности поселка в район.

Отметим, постройки, расположенные на территории рынка, были переданы в районную собственность после присоединения Крыма к России, их передали в управление МУП «Торговая сеть «Нижнегорье». А земля осталась в ведении поселка. Но МУП начал распоряжаться не только постройками, а всем рынком и взимать арендную плату даже с тех, кто торговал на улице – по 200 рублей за квадратный метр в месяц.

При этом сам МУП договор аренды поселковой земли не заключал и арендную плату не вносил. По подсчетам администрации поселка, упущенная выгода составила более 2 млн рублей в год, что для Нижнегорского солидные деньги.

Когда нижнегорцы начали по этому поводу возмущаться, глава района Александр Петров инициировал процесс передачи земли из собственности поселка в район. Вопрос оказался настолько важным, что местный совет провел сразу две внеочередных сессии и в минувший вторник принял нужное для районных властей решение.

Жители поселка возмутились: «Нас никто не спросил, а мы считаем, что такие вопросы не должны решаться кулуарно, их нужно выносить на народное обсуждение или общественные слушания, – рассказали РИА «Новый День» в общественной организации «Нижнегорский общественный контроль». – С таким требованием мы вышли на митинг».

Отметим, что жители поселка пригласили на мероприятие и депутатов местного совета – чтобы они объяснили свое решение, но те митинг проигнорировали.

Впрочем, нижнегорским депутатам есть с кого брать пример: «Правительство Крыма не обращает внимания на происходящее в районе, – говорят в «Нижнегорском общественном контроле». – Мы много раз обращались в Совет министров Крыма. Писали и в администрацию президента. Но оттуда наши обращения направляют в Совмин Крыма – вице-премьеру Ларисе Опанасюк (она курирует наш район), Опанасюк пересылает наше обращение в район, а там поручают разобраться в деяниях наших депутатов поселковой администрации, учредителем которой является совет этих самых депутатов.

К Аксенову (главе Крыма – прим. НД) нас не пускают: мы записались на прием, нас отправили к Опанасюк. Мы пишем ему в Facebook, не отвечает. Он нас просто игнорирует».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.04.19

Booking нервно курит: Росреестр обещает запустить онлайн-сервис бронирования жилья в Крыму. / Украина угодила в ТОП-6 самых несчастных экономик мира. / В России покажут прямую трансляцию дебатов Порошенко и Зеленского. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»