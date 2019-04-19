Крым оказался среди аутсайдеров по созданию рабочих мест: этот показатель за последние 3 года существенно сократился.

Согласно исследованию, проведенному РИА «Рейтинг», дополнительные рабочие места в последние годы создавались лишь в 30 регионах. Крым находится в числе 55 субъектов РФ, где количество мест сокращалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в общем рейтинге РК находится на 80 месте из 85. За три года число рабочих мест в республике сократилось на 47 тысяч, или 5,3% от общего количества.

«Число созданных рабочих мест рассчитано как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года», – пояснили составители рейтинга.

Отметим, что Севастополь занимает в рейтинг 12 место: за 3 года в городе появилось 26,6 тысяч новых вакансий.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.04.19

«Аксенов нас игнорирует»: жители Нижнегорского вышли на митинг. / Верховный суд Крыма отклонил жалобу главы Евпатории. / Booking нервно курит: Росреестр обещает запустить онлайн-сервис бронирования жилья в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»