Крым оказался среди аутсайдеров по созданию рабочих мест: этот показатель за последние 3 года существенно сократился.
Согласно исследованию, проведенному РИА «Рейтинг», дополнительные рабочие места в последние годы создавались лишь в 30 регионах. Крым находится в числе 55 субъектов РФ, где количество мест сокращалось.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в общем рейтинге РК находится на 80 месте из 85. За три года число рабочих мест в республике сократилось на 47 тысяч, или 5,3% от общего количества.
«Число созданных рабочих мест рассчитано как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года», – пояснили составители рейтинга.
Отметим, что Севастополь занимает в рейтинг 12 место: за 3 года в городе появилось 26,6 тысяч новых вакансий.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 19.04.19
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