В одном из дворов Севастополя обрушилась опорная стена (ФОТО)

В Севастополе обрушилась опорная стена под автостоянкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло во дворе дома №2-Б по проспекту Победы.

В результате обрушения один автомобиль упал с образовавшегося обрыва и перевернулся, еще несколько сползли по склону.

Обсуждая инцидент в соцсетях, горожане предполагают, что подрядчик, организуя парковку, сэкономил на бетоне. «Подмыло, стена из блоков – застройщик сэкономил: монолит надо было, так как земля насыпная..».

Севастополь, во дворе дома 2Б по Проспекту Победы произошло обрушение грунта.

Отмечается, что и самим домом может быть не все в порядке, так как много квартир выставлено на продажу.

Сейчас на месте работают оперативные службы. О пострадавших пока не сообщается.

Фотографии группы «Автопартнер Крым» (VK)

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 19.04.19

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