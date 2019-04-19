В одном из дворов Севастополя обрушилась опорная стена (ФОТО)

В Севастополе обрушилась опорная стена под автостоянкой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло во дворе дома №2-Б по проспекту Победы.
В результате обрушения один автомобиль упал с образовавшегося обрыва и перевернулся, еще несколько сползли по склону.
Обсуждая инцидент в соцсетях, горожане предполагают, что подрядчик, организуя парковку, сэкономил на бетоне. «Подмыло, стена из блоков – застройщик сэкономил: монолит надо было, так как земля насыпная..».
Севастополь, во дворе дома 2Б по Проспекту Победы произошло обрушение грунта.
Отмечается, что и самим домом может быть не все в порядке, так как много квартир выставлено на продажу.
Сейчас на месте работают оперативные службы. О пострадавших пока не сообщается.
Фотографии группы «Автопартнер Крым» (VK)
Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»
Севастополь. Другие новости 19.04.19
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