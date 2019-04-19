Мошенники открыли охоту на желающих отдохнуть в Крыму

Туристы, бронирующие жилье в Крыму через Интернет, рискуют потерять деньги и испортить себе путешествие.

«Внимание! В Крыму орудует команда мошенников! Создают подставной сайт отеля, в этот момент официальный сайт блокируют. Данные лица берут с гостей 100% предоплату за забронированные номера, но в отель такие заявки не поступают. Привлекают очень низкими ценами (гораздо ниже рыночных) и большими скидками (до 30%) при условии полной предоплаты, также одно из возможных условий – минимальное количество прожитых дней – 7», -пишут в соцсетях.

Отмечается, что подобным образом «раскручивают» тех, кто собирается остановится в раскрученных, но не очень дорогих отелях и пансионатах. Кроме того, создаются сайты несуществующих мест размещения: например, пансионаты «Каллисто» ( указанный адрес набережная имени Ленина 4-а), «Чайка», «Олимп» в Ялте. Если проанализировать сайт «Каллисто» (указанный адрес набережная имени Ленина 4-а), то выяснится, что создан он всего месяц назад, а на фотографиях, размещенных как виды пансионата, запечатлены либо эко-отель «Левант», либо SPA-отель «Приморский Парк», либо отеля «Каллисто» в… Барселоне.

Пансионат «Чайка» и пансионат «Олимп» обозначены на одном адресе – улица Даржинского -17. Некогда там располагался «Олимп-центр», но с 2005 года он не работает, и сейчас там просто заброшенное здание. А фотографии, размещенные на странице пансионата в соцстеях ( кстати, группа появилась только 9 февраля текущего года), публиковались гораздо раньше (например, в 2017 году) как фото номеров VK Hotel Royal в Алуште.

Позже появились страницы пансионата «Олимп» – по тому же адресу, и с такими же фотографиями, что у «Чайки».

Чтобы защититься от мошенников, пользователям Интернета предлагается обращать внимание на зеленый замочек в адресной строке пред названием сайта – это сертификат безопасности. Впрочем, эту «защиту» легко обойти: «SSL-сертификат можно получить простецкий забесплатно. Только расширенный, для получения которого контора предоставляет документы, может гарантировать что-то», – отмечают в соцсетях и подчеркивают: у одного из популярных ялтинских отелей, попавших «в прицел» мошенников, официальный сайт без SSL-сертификата, а подставной мошеннический – с сертификатом.

Чтобы не попасться на «развод», туристам рекомендуют тщательно анализировать сайты и страницы мест размещения – как минимум, смотреть, когда они созданы, и проверять картинки на оригинальность, благо браузеры позволяют легко это сделать с помощью сервиса «поиск по картинке».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.04.19

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