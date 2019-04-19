Дождь, снег, ветер: выходные в Крыму будут бурными

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночью и утром 20 и 21 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -2°.

20 апреля ветер северо-восточного направления усилится до 20 – 25 метров в секунду, ночью и утром 20 апреля в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом.

Напомним, на следующий неделе в Крым придет антициклон и начнется потепление.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 19.04.19

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