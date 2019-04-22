В Крыму нарушение законодательства о земле объясняют новыми технологиями

В Крыму землепользователи все чаще объясняют нарушение закона новыми технологиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в Службе по земельному и фитосанитарному надзору РК, при выявлении случаев зарастания поднадзорных земель сельскохозяйственного назначения сорняками владельцы и пользователи все чаще отрицают нарушения, ссылаясь на использование технологии нулевой обработки почвы No-Till.

«Согласно общедоступным данным, No-Till – это современная система земледелия, при которой почва не обрабатывается, а её поверхность укрывается специально измельчёнными остатками растений – мульчей. Поскольку верхний слой почвы не рыхлится, такая система земледелия предотвращает водную и ветровую эрозию почвы, а также значительно лучше сохраняет воду, – отмечают в Крымсельхознадзоре. – При этом достоверность применения этой технологии не является предметом проверки контрольно-надзорного органа».

Вместе с тем, согласно Земельному кодексу РФ, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы обязаны защищать сельскохозяйственные угодия от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

Крымсельхознадзор сделал запрос в Академию биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета имени Вернадского, и ученые разъяснили отличительные признаки использования технологии No-Till:

– поверхность почвы должна быть выровнена;

– на поверхности почвы должен находится мульчирующий слой из растительных остатков сельскохозяйственных культур, которые выращивались в предыдущие годы;

– на поверхности почвы должны присутствовать остатки стерни полевых культур прошлых лет выращивания;

– земельный участок должен быть очищен от древесной и кустарниковой растительности;

– на нём должны отсутствовать карантинные и ядовитые растения;

– в свободный от основных культур период могут выращиваться промежуточные сельскохозяйственные культуры покрывающие поверхность почвы.

Государственным инспекторам в сфере земельного надзора даны указания использовать эту информацию при составлении актов контрольно-надзорных мероприятий и обязательно указывать наличие или отсутствие вышеуказанных признаков.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.04.19

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