В Крыму растет число заболевших корью

В Крыму зарегистрировано 138 случаев заболевания корью.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, 127 человек заболели в РК, 11 в Севастополе. С начала месяца число заболевших выросло на 21%.

Главной причиной распространения кори в регионах стали завозные случаи из Украины, а также наличие непривитых против кори лиц в очагах инфекции.

Напомним, что с 1 апреля на полуострове ведется «подчищающая» иммунизация населения против кори. Пока привито около 11,5 тыс в РК и 822 человека в Севастополе.

Между тем, на Украине с начала года корью заболели более 41,5 тысяч человек. От осложнений умерли 15.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.04.19

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