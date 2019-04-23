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Вторник, 23 апреля 2019, 14:27 мск

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Жителям Крыма учтут стаж работы до 2014 года

Жителям Крыма при начислении пенсий учтут стаж работы до 2014 года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки в ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» обязывают работодателей, ведущих деятельность в Крыму и Севастополе, предоставлять в Пенсионный фонд России сведения о периодах работы граждан, постоянно проживавших в Крыму по состоянию на 18 марта 2014 года. Самозанятым придется предоставить сведения о своей деятельности до момента регистрации в российской системе обязательного пенсионного страхования.

Все данные должны быть отправлены в ПФР до 31 декабря 2021 года: они будут учтены в индивидуальных лицевых счетах застрахованных. Другого документального подтверждения периодов работы, включаемых в трудовой стаж, не потребуется.

Москва, Игорь Юров

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