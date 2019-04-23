Жители Симферополя выходят на акцию протеста

Обитатели симферопольского жилого массива Каменка выйдут на акцию протеста. Пикет собираются провести 24 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», симферопольцы выступают против строительства на территории города мусоросортировочного завода и приюта для бездомных людей. Обе объекта должны расположиться в непосредственной близости к Каменке.

«Экологически опасный объект – мусороперерабатывающий завод – панируется построить в в 500-метровой санитарной зоне от домов жителей Каменского массива, – сообщили организаторы акции. – Мы также не хотим, чтобы под нашими окнами собирались бомжи».

Напомним, первую очередь мусоросортировочого комплекса городские власти обещают открыть уже в мае текущего года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.04.19

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