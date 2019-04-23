Лавров представил документальный сборник, закрывающий тему принадлежности Крыма

Грозные антикрымские декларации Вашингтона, Евросоюза и НАТО ничего не могут изменить в статусе Крымского полуострова и гражданской принадлежности его жителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на презентации сборника «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД РФ» – заявил министр иностранных дел России сергей Лавров.

«Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения», – заявил министр.

«Более того, в последнее время полуостров регулярно посещают представители политических, общественных, деловых, культурных кругов зарубежных стран, в том числе европейских. Они могут своими глазами увидеть крымскую действительность, убедиться в твердой приверженности крымчан свободно сделанному ими выбору», – цитирует Лаврова ТАСС.

По словам главы МИД РФ, ведомство продолжит разъяснительную работу по Крыму на международных площадках.

«МИД РФ будет и далее вести последовательную политическую и информационную работу в целях разъяснения реалий, связанных с возвращением Крыма в состав России. Продолжим способствовать укреплению международных и внешнеэкономических связей полуострова в русле единого внешнеполитического курса страны», – отметил Сергей Лавров и добавил, что документы, представленные в сборнике, неопровержимо свидетельствуют о выбранном полуостровом курсе на Россию.

«Помимо неоспоримой научной ценности, сборник представляет уникальную возможность взглянуть на события пятилетней давности во всей их исторической полноте, осознать, какую роль Крым играет в развитии российской государственности», – резюмировал глава МИД РФ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.04.19

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