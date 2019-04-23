Население Крыма растет за счет мигрантов

Крым прирастает за счет приезжих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 3 года – с 2016 по 2018 года естественная убыль населения составила более 19 тысяч человек. Миграционный прирост за тот же период превысил 24 тысячи человек.

Всего, по данным на 1 января 2019 года, в Крыму насчитывается 1 млн 911 тысяч 820 жителей. В Рейтинге , составленном РИА «Рейтинг» по демографическим показателям, РК занимает 23 место из 85.

А возглавляет рейтинг Севастополь, где за 3 года население выросло на 6,5%. Правда, тоже за счет приезжих: собственное население сократилось на 2,5 тысячи, миграционный прирост составил 29,5 тысяч человек.

Всего на 1 января 2019 года в Севастополе было зарегистрировано 443 тысячи 210 жителей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.04.19

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